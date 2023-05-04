Три завода в Челябинской области планируют освободить от акциза на жидкую сталь

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает освободить от уплаты акциза на жидкую сталь еще 14 предприятий. Из них три работают в Челябинской области. Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В перечень организаций, освобожденных от акциза, планируется внести АО «Автомобильный завод „Урал“» (Миасс), ООО «Златоустовский металлургический завод» и ПАО «Уральская кузница» (Чебаркуль, входит в группу «Мечел»).

Как сообщал «Ъ», в июле 2022 года от акциза были освобождены четыре машиностроительных и два металлургических предприятия – «Тяжпрессмаш», «Промлит», «ВКМ-Сталь», «Алтайвагон», а Волжский трубный завод ТМК и корпорация «Красный Октябрь».

Сейчас в список хотят внести также ПАО «Камаз», АО «Уральская сталь», ПАО «Ижсталь» (входит в «Мечел»), «Электросталь», ПО «Бежицкая сталь», «Петросталь», АО «Тихвинский вагоностроительный завод», «Инжиниринговая компания АЭМ-Технологии», «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов», ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» и завод «Буммаш».