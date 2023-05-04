В Башкирии зарегистрировано 25 случаев кори

В Башкирии зарегистрировано 25 случаев заболевания корью, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Роспотребнадзора по республике. Три случая завозные — из Египта и Таджикистана.

Ведомство заявило, что благодаря оперативному реагированию и работе с населением удается локализовать очаги инфекции, не допуская ее дальнейшего распространения. «По каждому случаю при подозрении на корь проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе эпидемиологическое расследование, с определением круга контактных лиц и экстренной иммунизацией против кори»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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