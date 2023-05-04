Бывший сотрудник «Уфанета» в Башкирии осужден за мошенничество

Нефтекамский городской суд признал местного жителя виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 272 УК РФ) и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это бывший сервис-менеджер АО «Уфанет» 22-летний Дмитрий Ибашев. Он уволился в августе 2022 года по собственному желанию.

Установлено, что молодой человек с января 2020 года по август 2021 года использовал чужую учетную запись с расширенными полномочиями для доступа к базе данных клиентов. Он создавал заявки о подключении абонентов, меняя сведения об исполнителях, сотрудниках «Уфанета». За высокие показатели работы начислялась премия. Таким образом Дмитрий Ибашев помогал своим коллегам улучшить показатели взамен за вознаграждение.

Ущерб компании от его действий составил более 770 тыс. руб. Подсудимый признал вину и частично возместил убытки.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Влада Шипилова

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