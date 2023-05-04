Конкурсный управляющий из Татарстана подозревается в вымогательстве взятки криптовалютой

Конкурсного управляющего из Татарстана Эмиля Халимова заподозрили в вымогательстве взятки криптовалютой у бывшего учредителя одной из компании, где ввели конкурсное производство. Об этом сообщает «Реальное время»,

Следствие считает, что задержанный вымогал у бывшего учредителя 2 млн руб. Часть из этой суммы он хотел получить переводом на криптокошелек.

Господин Халимов был задержан полицейскими после встреча с учредителем в кафе в казанском ТРК «Тандем».

По решению Приволжского райсуда Казани ему избрали домашний арест до 17 июня. Он обжаловал данное решение, но Верховный суд Татарстана отклонил его апелляцию. Вину он признал лишь частично.

"Ъ-Казань"