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Пермские власти показали, как будет выглядеть стела на площади Трех столетий

Краевые власти показали, каким будет внешний облик стелы, посвященной фестивалю «Оружие Победы» и предприятиям города, совершившим подвиг в тылу. Памятная стела разместится на площади Трех столетий возле речного вокзала в Перми.

Программа «Вести Пермь» сообщает, что в основе стелы будут два артиллерийских ствола орудия «МСТА-Б». Установка считается одним из самых современных 152-миллиметровых орудий. Из орудий «МСТА-Б» на предприятии «Мотовилихинские заводы» ежегодно в День Победы делается девять праздничных залпов.

Напомним, о планах установить на площади Трех столетий стелу, посвященную городским предприятиям, которые совершили подвиг в тылу, губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале недавно. На набережной, возле которой разместится стела, сейчас идет ремонт. Во время реконструкции здесь обустроят 500 м променада, построят детский городок, комнату матери и ребенка и амфитеатр. Подрядчик планирует открыть променадную часть в конце мая, а весь ремонт закончить в ноябре.

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