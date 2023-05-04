Проблемный дом на улице Кирова в Уфе может достроить «Арт-сити»

Проблемный долгострой на пересечении улиц Кирова и Пархоменко, так называемый «дом смерти», может достроить специализированный застройщик «Арт-сити» (входит в ООО «Билд»). Потенциальный инвестор готов взять на себя обязательства по введению дома в эксплуатацию, сообщил замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов на встрече с дольщиками – членами ЖСК «Дуслык-строй». Планируется, что объект будет достроен в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Дом начинал строить региональный общественный фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч» в 2009 году. Около 100 пайщиков вложили в строительство 307 млн руб. Сдача объекта планировалась в 2010 году, но неоднократно переносилась. В 2016 году стройку заморозили. В 2020 году дом был включен в Единый реестр проблемных объектов. В 2018 году экс-руководители ЖСК «Дуслык-строй» Разиф Абдрашитов и Валерий Денисов были приговорены к четырем годам лишения свободы за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ).

По словам Артема Ковшова, необходимо межевание участка и заключение договора аренды с кооперативом на ту часть участка, которая будет под многоквартирным домом, после чего получить разрешение на строительство. В настоящее время уже запущены процессы обследования инвестором объекта незавершенного строительства и подбора компенсационного земельного участка в целях реализации масштабного инвестиционного проекта, говорится в сообщении.

ООО СЗ «Арт-сити» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Совладельцами являются Артур Харисов и владелец ООО «Билд» Рустам Хасанов.

Влада Шипилова

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