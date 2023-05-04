Трех нижегородцев будут судить за медицинское мошенничество с ущербом 7 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении трех соучастников, обвиняемых в хищении у 84 граждан в общей сложности свыше 7 млн руб. под видом оказания им платных медицинских услуг. Как сообщили в нижегородской прокуратуре, обвиняемые работали от зарегистрированных ООО «Центр здоровья Биокко» и ООО «Городская поликлиника № 23» – общество копировало название реальной муниципальной поликлиники. Обе юрлица не имели лицензии на осуществление медицинской деятельности, но сотрудники «колл-центра» по телефонам предлагали гражданам пройти бесплатную диагностику состояния здоровья и получить консультацию высококвалифицированных врачей.

С мая 2019 года по февраль 2021 года прием велся в двух «медицинских центрах», расположенных в Канавинском и Советском районах Нижнего Новгорода. Выдававшии себя за специалистов-диагностов злоумышленники консультировали обратившихся граждан проводя исследование на «приборе бытового назначения, не являющемся медицинским оборудованием», сообщили в прокуратуре. Людей убеждали в том, что у них выявлены различные заболевания, требующие срочного лечения. Большую часть клиентов составляли пенсионеры, которых убеждали взять кредит на лечение прямо в «медицинских центрах» – для этого у их организаторов были заключены с банками договоры о сотрудничестве. Двух мужчин и одну женщину, организовавших эту схему, будут судить в Советском райсуде Нижнего Новгорода.

Иван Сергеев