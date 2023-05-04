Президент России наградил медалью директора Гуманитарно-юридического лицея в Ижевске Надежду Заварзину

Директора Гуманитарно-юридического лицея №86 в столице Удмуртии Надежду Заварзину удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Президент страны Владимир Путин отметил заслуги госпожи Заварзина в области образования. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK.com, Надежда Заварзина Фото: VK.com, Надежда Заварзина

«Меня поздравляют, а я плачу: очень неожиданная награда! Благодарю правительство УР, родителей лицея, коллег за такую высокую оценку моего труда! Буду делом доказывать, что вы во мне не ошиблись»,— написала директор учреждения во «ВКонтакте».

Напомним, ранее ордена Почета удостоилась четырехкратная олимпийская чемпионка, член региональной общественной организации «Федерация лыжных гонок Удмуртии» Галина Кулакова.