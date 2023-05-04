В Геленджике завели уголовное дело из-за вырубки краснокнижных деревьев на 12 млн рублей

В Геленджике возбудили уголовное дело после вырубки 887 деревьев. Более 480 из них составил можжевельник, занесенный в Красную книгу России. Ущерб составил более 12 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Деревья были вырублены на территории лесного фонда и в границах особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Маркотх». Возраст некоторых деревьев составлял более 100 лет.

По результатам проверки прокуратуры в ОМВД по Геленджику возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, если эти деяния совершены в крупном размере).

Татьяна Ручкина

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