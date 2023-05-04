Руководитель белгородского управления СКР доложит Александру Бастрыкину обстоятельства отравления пятерых детей в гимназии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю белгородского управления ведомства Станиславу Захарову представить доклад об обстоятельствах госпитализации пяти учащихся гимназии в поселке Прохоровка. Управление проводит проверку по факту произошедшего.

По предварительным данным, подростки отравились жидкостью, принесенной в гимназию одной из учениц. Один ребенок находится в реанимации.

В администрации Прохоровского района назвали произошедшее «употреблением лекарственного препарата не по назначению»: «Дети находятся в удовлетворительном состоянии в детской областной больнице. Угрозы жизни нет».

Олег Мухин

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