В Троицке на строительство водовода от очистных сооружений выделили 386 млн рублей

Управление капстроительства администрации Троицка объявило торги на строительство магистрального водовода от очистных сооружений водозабора до котельной в поселке Энергетиков. Начальная цена контракта составляет 386,5 млн руб. Прием заявок ведется до 11 мая, сообщается на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет провести от очистных сооружений водозабора две нитки водовода диаметром 31,5 см в котельную в поселке Южный. Оттуда трубы водовода предстоит проложить до городских поселков Мясокомбинат, Золотая Сопка, до котельной и пожарных гидрантов в поселке Энергетиков. Проектируемая система водоснабжения должна иметь первый класс по степени надежности.

Согласно контракту, работы предстоит завершить до конца октября 2024 года.