Судебные приставы вернули матери четырехлетнего ребенка

В Новосибирске судебные приставы по решению суда передали четырехлетнего сына от отца матери. Родитель скрывал мальчика от бывшей супруги, с которой по решению суда должен проживать несовершеннолетний, сообщает УФССП по региону.

По данным ведомства, родители договорились, что ребенок летом поживет с отцом, однако по истечению срока тот отказался прощаться с сыном. Мама мальчика для решения спора обратилась в суд, который встал на ее защиту. Возвращать ребенка пришлось судебным приставам.

В рамках исполнительного производства правоохранители установили учреждение, которое посещает ребенок. Впоследствии мальчик был передан матери в детском саду.

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Лолита Белова