Почетным гражданином Ярославля станет Александр Федоров

Почетным гражданином Ярославля в 2023 году станет председатель общественной палаты города Александр Федоров. Решение об этом приняла городская комиссия по символам и наградам, теперь его предстоит утвердить муниципалитету города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание общественной палаты Ярославля

Фото: мэрия Ярославля Заседание общественной палаты Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Традиционно в Ярославле звание присуждается один раз в год накануне празднования Дня города (последняя суббота мая). Звание господину Федорову будет присвоено «за выдающиеся заслуги в развитии транспорта, промышленности и экономики города Ярославля, активную общественную деятельность».

Александр Федоров родился в 1950 году. С 1991 года возглавлял обувное объединение «Североход», с 1996 года работал директором департамента промышленности и предпринимательства администрации области, с 2002 года — первым заместителем губернатора области. С 2009 года возглавляет Общественную палату Ярославля.

Антон Голицын