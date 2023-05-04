Власти Казани требуют снести недостроенные гостиницы возле моста «Миллениум»

Казанский исполком требует через суд снести недостроенный гостиничный комплекс около моста «Миллениум». Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Иск поступил в Арбитражный суд Татарстана. Заявление было зарегистрировано 2 мая.

По данным издания, недостроенные здания начинал строить руководитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин. В настоящее время они принадлежат заводу «Кварт», чьим учредителем является зять господина Зиганшина Тимур Зайнутдинов.

Всего там находятся десять зданий. Все они были построены без разрешительных документов.

«Подано исковое заявление о признании 10 объектов незавершенного строительства самовольными постройками и обязании собственников снести их за свой счет», — уточнили в исполкоме.

"Ъ-Казань"