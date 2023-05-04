Жители Удмуртии чаще остальных россиян недовольны своими зарплатами

Среди опрошенных жителей Удмуртии 75% оказались недовольны своей зарплатой, а удовлетворены размером оплаты труда 25%. Как сообщает пресс-служба hh.ru, в целом по России недовольны своими зарплатами 71% респондентов, удовлетворены — 26%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

При этом чаще всего заработная плата устраивает представителей сферы безопасности — 35%, инвестиций, консалтинга и информационных технологий — по 30%. Доля тех, кого не устраивает размер оплаты труда, наиболее высока в медицине и фармацевтике — 84%, в сфере туризма, гостиниц и ресторанов — 80%, а также среди юристов — 76%.