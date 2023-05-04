Шафировский проспект перекроют для ремонта с 5 по 7 мая

На Шафировском проспекте в Красногвардейском районе Петербурга с 5 по 7 мая пройдут ремонтные работы. Участок от Пискаревского проспекта до КАД будет перекрыт, сообщили 3 мая в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции города.

Автодорога будет закрыта с 23:00 5 мая до 20:00 7 мая на участке Шафировского проспекта от Пискаревскогоо проспекта до КАД. Как уточняют в пресс-службе, на месте продолжают ремонт дорожного покрытия. Движение на пересечении Шафировского проспекта и Индустриального проспекта будет ограничено до 4 июня.

Кроме того, с 5 по 9 мая ограничат движение по Большой Пороховской улице от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. На этом участке проходит ремонт трамвайных путей.

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