В Геленджике вырубили 480 краснокнижных деревьев

Азово-Черноморская природоохранная прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений, занесенных в Красную книгу России, сообщает надзорное ведомство. Нанесенный «черными лесорубами» ущерб оценивается в 12 млн руб.

По данным прокуратуры, незаконные рубки деревьев происходили в границах особо охраняемой природной территории регионального значения природный парк «Маркотх», а также на землях лесного фонда. В ходе проверки установлен факт незаконной рубки 887 деревьев, из которых 480 деревьев – можжевельник, занесенный в Красную книгу России. Возраст некоторых вырубленных деревьев составлял свыше 100 лет. По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере»), максимальное наказание по данной статье – семь лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар