В Ростове посетители трех торговых центров были эвакуированы из-за ложной тревоги

В Ростове-на-Дону вечером 3 мая прошла эвакуация в трех торговых центрах в связи с сообщениями о потенциальной опасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

«В результате выезда на место сотрудников полиции информация не подтвердилась»,— сообщает полиция.

Эвакуация прошла на объектах, расположенных в Ворошиловском, Ленинском и Советском районах города. Вечером 3 мая местные СМИ сообщали о том, что посетителей и персонал эвакуировали из торговых центров «Золотой Вавилон» и «Мегамаг».

Анастасия Назарова