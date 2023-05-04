С виновного в гибели 13-летней девочки взыскали 5 млн рублей

Березниковский суд постановил взыскать с водителя, виновного в смерти подростка, 5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте суда.

Как сообщает Ura.ru, трагедия произошла в августе 2022 года рядом со стройплощадкой ЖК «Любимов». Водитель бетономешалки задавил катавшуюся на велосипеде 13-летнюю девочку. Виновного осудили к 2 годам месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Семья погибшей девочки обратилась в суд, требуя взыскать с осужденного водителя компенсацию морального вреда и судебных расходов. В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что семья испытала нравственные страдания, поэтому требования о возмещении морального вреда подлежат удовлетворению. Судом определена сумма компенсации морального вреда в размере 2 млн руб. для каждого родителя и 1 млн руб. для сестры. Кроме того, с ответчика взысканы судебные расходы на оплату услуг представителя.