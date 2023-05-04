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Житель Челябинска задержан по подозрению в финансировании терроризма

Следственный орган управления ФСБ России по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении жителя регионального центра, подозреваемого в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Челябинец задержан, сообщает пресс-служба ведомства

По версии следствия, горожанин оказал финансовую помощь лицу, который сейчас обвиняется в подготовке к террористическому преступлению.

За финансирование терроризма Уголовным кодексом РФ предусмотрено от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. руб. или пожизненное лишение свободы.

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