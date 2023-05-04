В Омске бывший замначальника отдела полиции получил 7 лет колонии за мошенничество

Суд рассмотрел уголовное дело бывшего заместителя начальника отдела полиции №5 УМВД по Омску, который обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). Экс-полицейскому присудили семь лет в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 750 тыс. руб. и лишили звания подполковника, рассказали в прокуратуре Омской области.

По данным регионального управления Следственного комитета, полицейский обманул знакомого предпринимателя, пострадавшего от действий недобросовестных компаньонов, пообещав что за 3 млн руб. поспособствует привлечению их к уголовной ответственности. Полученные деньги страж порядка похитил.

Кроме того, говорится в деле, 9 декабря 2021 года замначальника отдела полиции получил от этого же бизнесмена 500 тыс. руб. за способствование в непривлечении последнего к уголовной ответственности за сбыт немаркированных табачных изделий.

После передачи денег полицейский был задержан оперативниками собственной безопасности УМВД и УФСБ по Омской области. Впоследствии его уволили из органов по компрометирующим основаниям. Вину в совершении преступления он не признал.

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Илья Николаев