Удмуртия оказалась на 8 месте по стоимости жилья на первичном рынке в ПФО

В Удмуртии в первом квартале 2023 года средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 86,5 тыс. руб. Регион занял восьмое место в ПФО по убыванию цены, сообщает Удмуртстат. Самые «дорогие квадратные метры» оказались в Татарстане — 127,1 тыс. руб., а самая наименьшая стоимость — в Оренбургской области (63,4 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 77,3 тыс. руб. Удмуртия заняла седьмое место в ПФО. Лидером цен оказался Татарстан — 136,7 тыс. руб. за кв. метр, а самая низкая цена в Пензенской области — 56,3 тыс. руб.