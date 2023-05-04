Сотрудники ГИБДД в Татарстане с начала года пресекли 30 фактов дачи взятки

В Татарстане сотрудники ГИБДД с начала этого года пресекли 30 фактов дачи взятки и 227 фактов коррупционных правонарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 2 марта сотруднику ГИБДД поступило предложение от кандидата в водители получить 15 тыс. руб. в виде вознаграждения за положительную сдачу практического экзамена. Гражданку предупредили об ответственности за дачу взятки, но она не отреагировала.

Кроме того, 18 апреля к работнику ГИБДД обратился мужчина с просьбой о выдаче автомобиля со спецстоянки. Для этого он передал автоинспектору 20 тыс. руб. в виде взятки.

По всем фактам против правонарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ.

"Ъ-Казань"