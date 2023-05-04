Руководство Ильского НПЗ заявило о штатной работе завода после ночного пожара

Ильский НПЗ им. А. А. Шамара (ООО «КНГК-ИНПЗ») работает штатно после пожара на нефтехранилищах. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании.

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«Обстоятельства возгорания и причиненный ущерб устанавливаются. Завод постоянно работает в режиме повышенной готовности, поэтому все службы были готовы к возникновению нештатной ситуации и отработали организованно. Последствия происшествия были ликвидированы. Жертв нет»,— сообщили в ООО «КНГК-ИНПЗ».

Возгорание на Ильском НПЗ им. А. А. Шамара произошло ночью с 3 на 4 мая. К утру пожар был потушен. По данным пресс-службы ГУ МЧС по краю, площадь возгорания составила 400 кв. м.

По информации ТАСС, причина происшествия — удар беспилотника. Официально эта версия не подтверждена.

ООО «КНГК-ИНПЗ» входит в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов ЮФО. Производственный комплекс расположен в Северском районе Краснодарского края в поселке городского типа Ильский.

Наталья Решетняк

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