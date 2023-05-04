Инвестпроект региональных властей вышел в прибыль на второй год работы

ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 112,2 млн руб., чистая прибыль — 84 тыс. руб. Годом ранее ПСВ продемонстрировало выручку 7 млн руб., размер прибыли не раскрывался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Ранее Пермская судоверфь подвела производственные итоги 2022 года. В минувшем году ПСВ передала заказчикам четыре плавучих сооружения «Ecostation D10» и «Ecostation D16». В процессе строительства на начало этого года находились еще 20 объектов: 15 плавучих сооружений «Ecostation D10» и «Ecostation D16», плавучий ресторан «Причал №5» и четыре причальных сооружения. Предприятие также отремонтировало семь судов, в процессе ремонта было еще четыре. За прошлый год Пермская судоверфь обработала 925 тонн металла. Штат компании по сравнению с 2021 годом вырос с 55 до 123 человек.

ООО «Пермская судоверфь» управляет выкупленным Корпорацией развития Пермского края имущественным комплексом Верхнекамского судостроительного комплекса. Предприятие начало работу в сентябре 2021 года. Оно выполняет межнавигационный ремонт судов и производит металлоконструкции, необходимые для строительства мостов, модульных причалов и элементов к ним. Планируется, что в дальнейшем компания станет резидентом создаваемой в крае особой экономической зоны. В конце декабря 2022 года на пресс-конференции губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что для предприятия ищут инвестора и уже есть предварительные договоренности с некой крупной компанией.