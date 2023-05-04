Скончался легенда екатеринбургской милиции полковник Анатолий Воищев

Ветеран екатеринбургской милиции, бывший начальник криминальной милиции октябрьского РУВД Анатолий Воищев скончался после продолжительной болезни. Об этом «Ъ-Урал» сообщил адвокат Сергей Колосовский. Его похоронят в Череповце (Вологодская область), где он проживал последние несколько лет.

«Он много лет был самым старым сыщиком, начинал еще в 70-е годы. Он не делал карьеру, просто работал на земле и воспитывал молодежь. Ушел он на пенсию лет 10 назад, но его до сих пор многие помнят»,– отметил господин Колосовский.

Полковник Анатолий Воищев прослужил в органах внутренних дел более 39 лет и вышел на пенсию в 2010 году. При этом все эти годы он работал в Октябрьском райотделе милиции.

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