В ярославской думе определили позицию по эвтаназии бродячих животных

Депутаты Ярославской областной думы считают возможным четко прописать условия и обстоятельства эвтаназии бродячих животных. Законодатели приняли участие в слушаниях по поправкам в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Об этом сообщает официальный сайт думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бродячие собаки на передержке

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Бродячие собаки на передержке

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Изменения в федеральной законодательство могут коснуться регистрации животных (чипирование), регулирования их разведения, административной ответственности за отказ от домашних животных и судьбы «бродяжек». В частности, рассматривается вопрос эвтаназии. В ярославской думе определились с позицией.

«Поднимался вопрос эвтаназии безнадзорных животных, и многие регионы поддерживают это решение. Мы считаем, что этот вопрос должен быть отрегулирован именно в федеральном законе. Должны быть четко прописаны ситуации, когда может быть применена эвтаназия: сроки содержания животного, проявление немотивированной агрессии и другие условия»,— пояснил депутат Ярославской областной думы Владимир Смирнов.

Андрей Иванов