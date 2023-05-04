Главврачом ярославского госпиталя ветеранов войн стала Елена Коротова

На должность главного врача госпиталя ветеранов войн в Ярославле назначена Елена Коротова, сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Должность освободилась после назначения прежнего руководителя клиники Михаила Осипова главным врачом Ярославской областной клинической больницы.

До назначения Елена Коротова была заместителем главного врача Центральной городской больницы. Она окончила Ярославский медицинский институт, работала в медико-санитарной части моторного завода, руководила физиотерапевтической поликлиникой, была заместителем главного врача по восстановительному лечению больницы им. Семашко, главным врачом больницы №5. Также Елена Коротова является главным реабилитологом Ярославской области.

Антон Голицын