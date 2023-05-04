Приватизация ГУП «Башавтотранс» запланирована в этом году

Правительство Башкирии включило в прогнозный план приватизации госимущества республики на 2021-2023 годы ГУП «Башавтотранс». Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Башавтотранс» дополнил перечень государственных унитарных предприятий Башкирии, преобразование которых в акционерные общества или в общества с ограниченной ответственностью планируется в текущем году. Стоимость основных средств предприятия оценивается в 3,7 млрд руб.

ГУП «Башавтотранс» создано в 1993 году. Занимается пассажирскими перевозками. Последние девять лет предприятие работает с убытком. Самый большой убыток зафиксирован в 2022 году — он превысил 942,4 млн руб. при выручке 4 млрд руб. Собеседник «Ъ-Уфа» в минземимущества Башкирии отметил, что убыток связан с амортизацией, без учета которой ГУП вышел в прибыль на 69 млн руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте