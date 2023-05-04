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В деревне Хохряки в Удмуртии построят школу на 1025 мест

В деревне Хохряки в Удмуртии по концессионному соглашению построят школу на 1025 учебных мест. Соответствующий документ подписали министерство образования и науки региона и ООО «Сберинфра», сообщает пресс-служба Сбербанка.

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Стоимость строительства составит 1,9 млрд руб., размер федерального капитального гранта — 0,8 млрд руб. Строительством объекта займется ООО «АСПЭК- Интерстрой». Планируется, что здание школы введут в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года.

Как отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, учреждение будет построено по современным стандартам с лучшими условиями обучения. «Школа в этом районе нужна и важна. Население постоянно увеличивается. При этом территория продолжает активно развиваться, появляются новые жилые микрорайоны. Школа в Хохряках одна — 2006 года постройки. Ее фактическая мощность превышает проектную в 4 раза»,— рассказала госпожа Болотникова.

Отмечается, что концессия позволит снизить единовременную нагрузку на бюджет.

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