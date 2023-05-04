Минздрав Удмуртии: в регионе стабильная ситуация с заболеваемостью корью

В Удмуртии коллективный иммунитет против заболеваемости корью составляет 95%. Ситуация оценивается как стабильная, сообщает пресс-служба минздрава региона. В республике также приняты меры для максимального исключения «завозных» случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко подчеркнула, что на в регионе случаев кори не зарегистрировано. Однако медорганизации находятся в режиме повышенной готовности. В частности, с медицинским персоналом проведена учеба, а все пациенты с повышением температуры тела и сыпью в обязательном порядке обслуживаются на дому и госпитализируются до установления диагноза в отдельные боксы или палаты.

Главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике минздрава Удмуртии Елена Корякина подчеркнула, что в республике действует программа для вакцинации всех прибывающих мигрантов в одном месте при получении разрешения на работу. При этом на региональном склад создан стратегический запас вакцины.

