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Еще один туроператор начал продавать туры из Перми в Египет с прямыми перелетами

Туроператор Pegas Touristik открыл продажу пакетных туров с прямым перелетом из Перми в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет). По информации на сайте компании, чартерные рейсы по этим направлениям будет выполнять российский авиаперевозчик Azur Air. Первый вылет в Шарм-эль-Шейх запланирован на 1 июня, в Хургаду — на 9 июня. Полетная программа рассчитана до октября. Минимальная продолжительность тура — девять ночей. Цена путевки на одного человека начинается от 78,9 тыс. руб.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Ранее продажу пакетных туров в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с прямыми перелетами на самолетах Azur Air открыл туроператор Anex Tour.

Также сообщалось, что турецкая авиакомпания Southwind может запустить рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх с 45-минутной остановкой в аэропорту Антальи, во время которой пассажиры будут оставаться на борту.

Чартерные рейсы из Перми в Египет не выполнялись с декабря 2022 года — из-за запрета Иордании на пролет российских самолетов над ее территорией.

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