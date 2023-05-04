Беспилотники запрещено использовать для съемок новосибирского парада в День Победы

На съемках военного парада в Новосибирске, который традиционно пройдет в честь Дня Победы 9 Мая, на этот раз будет запрещено использовать беспилотники. Об этом сообщил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По его словам, запрет распространяется, в том числе, на работу средств массовой информации. Как сообщал «Ъ», в ночь на 3 мая беспилотники атаковали Сенатский дворец московского Кремля. Ответственность за теракт, по данным пресс-службы президента России, несут власти Украины, сами они причастность к налету отрицают.

Начало военного парада на пл. Ленина запланировано на 10:00. Ранее сообщалось о том, что по соображениям безопасности отменено шествие «Бессмертного полка».

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Валерий Лавский