В «пирамиде» на ул. Крисанова могут открыть медцентр «Белая Роза»

В торговом комплексе в форме пирамиды на ул. Крисанова может открыться медицинский центр «Белая Роза», сообщает ИА «Текст». Проект «Белая Роза», созданный по инициативе Светланы Медведевой — супруги зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, призван обследовать и выявлять онкологические заболевания у женщин на ранних стадиях. В Перми этот медцентр может открыться в качестве подразделения горбольницы №4. По словам главврача больницы Андрея Ронзина, сейчас проект находится на стадии переговоров. При этом стороны предварительно подобрали для него помещение — в одной из «пирамид» на ул. Крисанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Ронзин пояснил, что сейчас горбольница №4 ведет переговоры с мэрией Перми о возможности занять эту площадку для проекта «Белая Роза». Торговый комплекс на ул. Крисанова подходит для размещения центра. Обычно медцентры «Белая Роза» размещаются в локациях с высоким трафиком.

Напомним, что оба торговых здания в форме «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б и 12в, администрация Перми изъяла для сноса и расширения улицы Крисанова. Однако потом, до момента сноса, мэрия решила временно сдать недвижимость в аренду. Весной 2022 года в результате аукциона здание на ул. Крисанова, 12б, так называемую «малую пирамиду», арендовала компания «Кама-Урал». Сейчас обе «пирамиды» продолжают работать. В здании на ул. Крисанова, 12в, работает бургер-клуб «Ронни», в ТЦ на ул. Крисанова, 12б — различные магазины.