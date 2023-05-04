Почти каждый пятый опрошенный челябинец планирует взять кредит на отпуск

Порядка 17% жителей Челябинска планируют взять кредит, чтобы провести отпуск. Не исключают возможность оформления займа на эту цель 74% горожан, сообщают по итогам опроса эксперты «Зарплаты.ру».

Большинство желающих или планирующих взять кредит на отпуск — сотрудники сферы услуг, торговли, промышленности и рабочий персонал. Более половины респондентов (51%) намерены взять оформить заем на сумму от 50 до 100 тыс. руб., 24% — от 25 до 50 тыс. руб. Оформить кредит в размере 150–200 тыс. руб. предполагают 4% опрошенных, менее 25 тыс. руб. — 2%.

Не планируют оформлять заем на отпуск 9% жителей Челябинска.