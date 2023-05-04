Рэпер Loqiemean отменил концерты в Новосибирске, Томске и Омске после обращения Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру

Музыкальный исполнитель Loqiemean отменил свои концерты в Новосибирске (8 мая), Томске (10 мая) и Омске (11мая). Поводом для отмены стало обращение руководителя «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в Генпрокуратуру РФ. Она сообщила, что ей поступают многочисленные обращения родительских и других общественных объединений о якобы «грубейшем нарушении» рэпером «норм федерального законодательства в области национальной безопасности и информационной безопасности детей». Документ датирован 2 мая.

«Не думаю, что дело закончится только отменой концертов», - предположила госпожа Мизулина.

Рэпер Роман Локимин (настоящее имя Роман Худяков) в ответе на запрос «Ъ-Сибирь» сообщил, что был вынужден приостановить продажу билетов на свои вступления и отменить концерты «из-за потока лжи, инициированного некоторыми блогерами». «Во избежание проблем у площадок и организаторов концерты провести оказалось невозможным. Мы с командой уже написали обращение в Лигу Безопасного Интернета с разъяснением ситуации», - прокомментировал музыкант.

В настоящее время рэпер отправился в Казахстан, где 4 мая запланировано его выступление.

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Лолита Белова