Экс-начальника отдела Челябинской таможни осудили на шесть лет колонии за взятку

Сосновский районный суд признал бывшего начальника отдела Челябинской таможни Владимира Гефеля виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он на три года лишен права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с выполнением функций представителя власти и исполнением организационно-распорядительных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в мае 2022 года начальник отдела Челябинской таможни через посредника получил $19,3 тыс. от представителя ряда коммерческих организаций, занимавшихся оказанием транспортно-логистических услуг. Это была часть оговоренной взятки, общий размер которой составлял 2,45 млн руб. За эти деньги сотрудник таможни должен был обеспечить компаниям беспрепятственное пересечение транспорта через пункт пропуска «Бугристое» и ускоренный таможенный осмотр.

Владимира Гефеля задержали с поличным при получении денег сотрудники УФСБ России по Челябинской области в мае прошлого года.

Приговор не вступил в законную силу.