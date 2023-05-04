Очередная группа мужчин из Удмуртии оправилась на военную службу по контракту

Еще одна группа мужчин отправилась из Удмуртии в воинские части Вооруженных сил России для поступления на контрактную службу. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на место дислокации военнослужащих доставят на комфортабельном автобусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Начальник пункта отбора на контрактную службу Альберт Кононов рассказал, что особенно востребованы все технические специальности, в том числе водители, техники, связисты и операторы БПЛА. «Желающих, кстати, в последнее время становится все больше»,— отметил господин Кононов.

Отмечается, что при заключении контракта военнослужащим полагается единовременная выплата 195 тыс. руб., во время нахождения в учебном центре — до 45 тыс. руб. в месяц. В зоне СВО зарплата бойцов составляет от 200 тыс. руб., а также существует ряд надбавок.