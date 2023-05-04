В Перми на публичных слушаниях обсудили строительство сквера возле ТРК «СпешиLove»

В Перми прошли публичные слушания, участники которых обсудили размещение сквера возле ТРК «СпешиLove» в Камской долине. Как сообщается в материалах к мероприятию на сайте администрации города, слушания состоялись в общественном центре «Совет» на ул. Борчанинова, 8. Построить сквер на участке в 3,18 га планируется по инициативе ООО «Горизонт» — структуры девелопера «Оникс». Эта группа намеревается построить крупный жилой комплекс на месте бывшей котельной по ул. Спешилова, 108 и 108а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

ООО «Горизонт» предложило установить на земельном участке, примыкающем к площадке ТРК «СпешиLove», территорию общего пользования ТОП-1 под размещение скверов и бульваров. Известно, что в январе этого года пермская комиссия по землепользованию и застройке направила проект «Горизонта» на публичные слушания.

В конце 2022 года ГК «Оникс» заключила с региональным минимуществом соглашение о комплексном развитии территории по ул. Спешилова, 108 и 108а. Компания попросила установить зону КРТ площадью 9 га на месте бывшей котельной за ТРК «СпешиLove». Там предполагается возвести не более 140 тыс. кв. м жилья и соцобъекты — поликлинику и детсад. Развитие этой территории рассчитано на 12 лет.