Глава СКР потребовал доклад по ситуации с отсутствием воды в Чебаркуле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о результатах проверки информации об отсутствии централизованного питьевого водоснабжения в одном из микрорайонов Чебаркуля, а также о мерах по восстановлению прав граждан. Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

По данным СМИ, из-за отсутствия водопровода жители микрорайона пользуются колонкой, куда вода поступает из озера. Но из-за паводков она стала мутной. Очистные сооружения нуждаются в реконструкции и не справляются со своими функциями. Администрация предлагает чебаркульцам построить водопровод к жилым домам за свой счет.

В следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.