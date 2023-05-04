Продукция «Камского кабеля» вызвала живой интерес у нефтяников

С 24 по 27 апреля в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» состоялся один из крупнейших нефтегазовых смотров мира – 22-я международная выставка «Нефтегаз», ее участником стал «Камский кабель».
Образцы наиболее востребованной продукции на объектах нефтегазового комплекса «Камский кабель» представил на своем стенде. Среди них – кабели для погружных электронасосов, не-изолированные провода с антигололедным покрытием, кабели управления, позволяющие дистанционно регулировать работу электроустановок, взрывобезопасные кабели EPRon, устойчивые к воздействию ультрафиолета, озона, масла, дизельного топлива и бензина, а также саморегулирующиеся нагревательные кабели TENon, которые защищают от промерзания и поддерживают технологическую температуру поверхностей труб, резервуаров и емкостей. Подробнее о нагревательных кабелях TENon можно узнать в материале «Почему нагревательный кабель – надежное и универсальное решение».
«Производство продукции для нефтегазового комплекса – одно из приоритетных направлений нашей компании. Мы ежегодно принимаем участие в крупнейшей отраслевой выставке "Нефтегаз". В этом году мы провели ряд бизнес-встреч с нашими новыми и потенциальными клиентами, ознакомились с их актуальными потребностями, отметили ближайшие перспективы и тренды рынка, что позволило определить вектор развития наших разработок для этой отрасли. На выставке мы оценили высокий интерес к нашей продукции, в частности – к нагревательному кабелю TENon», – рассказал директор по маркетингу и развитию продаж ООО «Камский кабель» Михаил Минаенко.
Техническая и производственная база предприятия дает возможность производить большие объемы продукции, в том числе по индивидуальным заказам. Специалисты «Камского кабеля» следят за последними тенденциями рынка, разрабатывают новые и совершенствуют уже зарекомендовавшие себя конструкции кабелей и проводов. Каждый продукт разрабатывается в соответствии с условиями эксплуатации и включает в себя высокие стандарты надежности и безопасности.
В выставке «Нефтегаз-2023» приняли участие более 700 отечественных и зарубежных компаний из Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Италии, Казахстана и других стран. В течение четырех дней производители и поставщики из разных стран презентовали актуальное нефтегазовое и нефтеперерабатывающее оборудование и технологии.
ООО «Камский кабель»
Реклама