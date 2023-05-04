Структуре мэрии Уфы отказали в иске о демонтаже дебаркадера на набережной Белой

Арбитражный суд Башкирии отказал управлению земельных и имущественных отношений мэрии Уфы в удовлетворении иска к ООО «Речфлот». Ведомство просило суд обязать ответчика освободить самовольно занятую территорию на набережной Белой, демонтировав плавучий объект «Дебаркадер-13».

В суде представитель управления заявлял, что компания самовольно демонтировала перила в месте швартовки баржи. Спорная зона на набережной предназначена для организации зоны солярия с устройством мест для загара и приема солнечных ванн, а «Речфлот» препятствует МБУ «СУРСИС» выполнить соответствующие работы, отмечал истец.

Отказывая в удовлетворении иска, суд, в частности, указал, что дебаркадер был установлен по согласованию с ФБУ «Камводпуть» и Главархитектурой Уфы, а временный пассажирский причал — в том числе, с мэрией Уфы.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», в отношении руководителя и владельца «Речфлота» Александра Землянского было возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения судебного акта (ч. 2 ст. 315 УК РФ).

Олег Вахитов

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