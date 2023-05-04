Томская компания разработает проекты организации дорожного движения в Уфе

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на выполнение работ по диагностике, паспортизации и разработке проектов организации дорожного движения с томским ООО «Сибдор», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 20 млн руб. вдвое дешевле — за 10 млн руб. В конкурсе участвовали еще восемь компаний, они были готовы выполнить работы по цене от 16,7 млн до 20 млн руб.

По условиям контракта, подрядчик обязан до 30 ноября оценить состояние дорог на 514 улицах Уфы общей протяженностью около 343 км, проанализировать их дефекты, интенсивность автомобильного трафика и так далее.

Проект организации дорожного движения необходимо предоставить в виде книги в переплете формата A3 и в электронном виде.

ООО «Сибдор», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в январе 2013 года. Владельцами являются Александр Петрухин и Олег Работаев. Выручка компании в 2021 году составила 155,18 млн руб., чистая прибыль — 104,5 млн руб. В 2022 году компания заключила десять госконтрактов на общую сумму 87,6 млн руб.

Майя Иванова

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