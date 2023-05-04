Житель Новокузнецка организовал в своей квартире оранжерею по выращиванию конопли

В отношении 28-летенего жителя Новокузнецка возбуждено уголовное дело за выращивание марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области.

Как рассказали в ведомстве, обвиняемый заказал в интернете семена марихуаны и превратил свою квартиру в оранжерею по выращиванию каннабиса. В жилище злоумышленника оперативники изъяли измельчитель для конопли, удобрения для садовых растений, емкости с уже заготовленной марихуаной общим весом 3 кг.

По материалам ФСБ следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, переработка наркотических средств в крупном размере), обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Илья Николаев