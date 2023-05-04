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Коммерсантъ FM
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У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано у берегов Филиппин. Позднее произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Это следует из данных Института вулканологии и сейсмологии Филиппин.

Эпицентр толчков находился в 15 км к северо-востоку от муниципалитета Маконакон. Его население насчитывает 3,9 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км.

С момента первого подземного толчка в провинции произошло уже 9 землетрясений разной магнитуды: от 2,3 до 4,2. Угрозы цунами нет. О пострадавших не сообщается.

Анастасия Ларина

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