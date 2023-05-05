Кузница новой профессуры

Существовавшая до сих пор кафедра марксоведения в Харьковском университете вследствие разрастания ее деятельности, а также вследствие необходимости создать профессуру для преподавания предметов социально-экономического минимума преобразована в институт марксоведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Маркс

Фото: wikipedia.org Карл Маркс

Фото: wikipedia.org

Ведутся переговоры с социалистической академией в Москве о том, чтобы Харьковский институт марксоведения сделать отделением Всероссийской социалистической академии на Украине.

Работа в институте ведется по двум линиям: самостоятельная научно-исследовательская работа и подготовка аспирантов. Первой цели служат систематические доклады действительных членов института и научных сотрудников. Для подготовки аспирантов налажены три основных семинария:

1) философско-социалистический (проф. Семковский);

2) политическая экономия (Дашковский);

3) история социальных движений и социалистических учений (Родкин).

Разработаны и утверждены программы по работе аспирантов на ближайшие два года. Третий год должен быть посвящен аспирантами преимущественно самостоятельной исследовательской работе.

В настоящее время работают около 30 аспирантов, предполагается довести их число до 60. Отличительной чертой работающих сейчас аспирантов является длительный стаж — лекторский и партийный.

Советом института принимается ряд мер для обеспечения аспирантам возможности заниматься исключительно научной работой; аспиранты получают академический паек. Кроме того, повышены оклады и жалованья.

Материал об институте харьковского корреспондента «Известий», подписавшегося псевдонимом «В.О.», был опубликован 14 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев