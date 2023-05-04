Берегись, Лионель Месси!

Робота зовут ARTEMIS (Advanced Robotic Technology for Enhanced Mobility and Improved Stability), и он, точнее, она, Артемида, по имени греческой богини, имеет рост 142 см при весе 38 кг. Так что опасаться конкуренции надо скорее не Лео Месси, а лучшей футболистке прошлого чемпионата мира американке Меган Рапино. Она, кстати, тоже родом из Калифорнии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полноразмерный робот-гуманоид ARTEMIS

Фото: Mike Blake, Reuters Полноразмерный робот-гуманоид ARTEMIS

Фото: Mike Blake, Reuters

Что же может Артемида-ARTEMIS? Держать равновесие не только на ходу, но и при сильных толчках, и в моменты, когда в нее кидаются нетяжелыми предметами, может бегать, а главное — может бить по мячу.

Деннис Хун, профессор аэрокосмической техники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, так объяснил игровой навык своей разработки: «Если робот не может даже в футбол играть, как доверить ему более сложные и важные вещи, необходимые для спасения жизни людей?» Футбольные способности Артемиды нужны, чтобы она могла оказывать помощь при разборе завалов, на пожаре, при других стихийных бедствиях.

Едва ли Артемида примет участие в чемпионате мира по футболу среди женских команд ближайшим летом в Австралии и Новой Зеландии, потому что в том же июле она будет демонстрировать свои навыки на выставке RoboCup во французском городе Бордо.

Особенность конструкции Артемиды — ее приводы, то есть устройства, на которые передается мощность. Эти приводы упругие и управляют точно так же, как человеческие мышцы, за счет тяги, а не за счет изменения позиции деталей, как у подавляющего большинства роботов. В сочленениях Артемиды действует не гидравлика, а электрическая энергия, а значит, она работает гораздо тише обычного робота, эффективнее и чище: гидравлические системы спустя некоторое время после начала эксплуатации обязательно начинают подтекать.

По материалам.

Ольга Грибова