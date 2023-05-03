На Юго-Восточной железной дороге в апреле выросла погрузка на 3,4%

На Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) в апреле 2023-го увеличилась погрузка — она достигла 7,4 млн т, что на 3,4% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД.

С начала года на станциях БВЖД погружено 28,6 млн т различных грузов, наибольший рост — по зерну (2 млн т, почти в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Также увеличилась погрузка цемента (726,8 тыс. т, +10%), химических и минеральных удобрений (457 тыс. т, +0,7%) и лома черных металлов (114,5 тыс. т, +17,8%).

Грузооборот в январе-апреле 2023 года уменьшился на 16,8% и составил 23,9 млрд тарифных т-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии сократился на 16,3% и составил 29,5 млрд т-км.

Амалия Нечаева

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