Более 310 тысяч жителей Саратовской области проживают за чертой бедности

13,2 % жителей Саратовской области находятся за чертой бедности. Такую статистику за минувший год опубликовал Росстат. Речь идет о 311,7 тыс. чел. По доле бедных граждан регион занимает четвертое место в Приволжском федеральном округе, уступая лишь республикам Марий Эл (16,3%), Мордовии (15%) и Чувашии (14,8%). Среди всех субъектов РФ у Саратовской области 26-е место. По абсолютному числу бедных в ПФО регион уступает лишь Башкортостану (404,2 тыс. человек) и Самарской области (341,4 тыс.).

В 2012 году за чертой бедности в Саратовской области проживали 15,9% человек, а в 2012-м — 34,4%. В 2021-м среднедушевые доходы ниже границы бедности фиксировались почти у каждого седьмого саратовца (334,8 тыс.). Уточнение показателя относительно оперативной оценки Росстата связано с анализом результатов выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2022 год. Также получены дополнительная информация из административных источников и банковская статистика; уточнены данные об обороте розничной торговли и общественного питания.

Никита Маркелов

Никита Маркелов