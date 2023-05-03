В Саратове признали ОКН здание СИЗО, где сидел Николай Вавилов

Девять выявленных памятников в Саратове, два в Балакове и один в Вольске признали объектами культурного наследия. Приказы подписал на прошлой неделе министр — председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин.

Указанные здания внесли в список после проведения историко-культурной экспертизы. Среди новых ОКН: «Дом Воротынской» на Мичурина, 68 в Саратове; «Контора и магазин торгового дома «Р. К. Эрт» на Советской, 10А; «Усадьба купца Поликарпова» в Балакове на ул. Красной Звезды, 33А-В; «Дом жилой» на Коммунистической, 24 в Вольске и т. д.

Список ОКН пополнил мост в селе Клещевка Гагаринского района. Его построили в 1909 году голодающие крестьяне; сегодня он остается одним из немногих сохранившихся в Саратовской области мостов царской России.

Государство в том числе взяло под охрану два объекта на территории саратовского СИЗО-1 (Кутякова, 105): здания арестантских рот и одиночного заключения. В последнем с октября 1941 года по январь 1943-го содержался академик Николай Вавилов.

Дарья Васенина